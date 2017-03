VIDEO: Zala Smolnikar hodi po poti večnosti

Radoživa, energična in nasmejana skoraj osemnajstletna pevka Zala Smolnikar, ki se nam je vtisnila v spomin kot finalistka šova Slovenija ima talent, je tudi avtorica svoje glasbe, besedil in pianistka.

Predvsem po zaslugi Talentov ima veliko nastopov in snemanj, poleg tega pa bo kmalu izdala tudi svoj prvi album. Zdaj nam predstavlja že svoj drugi videospot za njeno popolnoma avtorsko skladbo Na poti večnosti, posnet z vrhunskimi igralci: Domnom Valičem, voditeljem Talentov, njegovo babico Danico Valič, Bernardo Oman ter deklico Iviko in dojenčkom Sašo.

V Zalinem spotu nastopa tudi Domen Valič, s katerim sta se spoznala v šovu Slovenija ima talent.

Scenarij in režija sta delo mlade igralke iz Sarajeva, Lune Zimić Mijović, skladbo pa so z inštrumenti dopolnili violončelista Lucija Furlani in Peter Kaiser ter tolkalist Martin Janežič- Buco.



"Bilo je res eno noro doživetje z vrhunsko ekipo strokovnjakov in predvsem ljudi z dušo, s katerimi smo se v dveh dneh ustvarjanja super ujeli, povezali, nasmejali in začarali lep izdelek. Prav posebno ljubek je bil komaj osemmesečni Saša, ki se je po veliko ponovitvah snemanj zasmejal vsakič, ko je bilo to potrebno. Rojen igralec. Prav tako je rojena igralka sedemletna Ivika, ki s svojimi bistroumnimi pogledi in vragolijami človeka zasvoji," je svoje doživljanje snemanja spota opisala Zala.

Zali sta pomagala uspešna in talentirana violončelista Lucija Furlani in Peter Kaiser.

"Mislim, da je izjemna režiserka in velika umetnica - Luna Zimić Mijović - s svojimi idejami čudovito ujela zgodbo in podprla to, kar skladba predstavlja - neskončnost in minljivost hkrati. V posebno čast mi je, da sta v spotu sodelovali krasna igralka z večno milim izrazom, gospa Bernarda Oman, in Domnova babica, gospa Danica Valič, ki svojih 92 let močno skriva, saj je na snemanje v drugo nadstropje prišla s tako lahkoto, da človek težko verjame. V njenih očeh in rokah odsevajo znanje, sreča, plemenitost in tista nebeška mirnost, po kateri vsi hrepenimo," je povedala in dodala, da je bilo snemanje spota "hrana za dušico."