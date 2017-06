VIDEO: Zaplešite ob novi skladbi skupine Flora & Paris

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Skupina Flora & Paris, ki je pred časom predstavila debitantski album Jutranja rosa – takrat še s pevko Floro Emo Lotrič, po kateri je skupina tudi dobila ime, tokrat predstavlja skladbo s pevcem Žanom Libnikom, ki je leta 2015 v šovu Slovenija ima talent, pristal na drugem mestu. Ples je tako tretji single in videospot z Žanovim vokalom.

Po prvi pesmi Moja boginja se je Žan zelo dobro zlil z energijo skupine, zato so se odločili, da bodo še naprej sodelovali. Najprej so predstavili pesem Potujem sam, zdaj pa je na vrsti pesem Ples, katere avtorica je Jana Sen. Za lahkotno, poletno skladbo pa so posneli tudi videospot.

Videospot z Žanom v glavni vlogi je skupina posnela v sodelovanju z režiserjem Sebastjanom Oblakom, ki je tokratno tematiko videa predstavil kot zabavo v pižamah. Glavno žensko vlogo je odigrala Žanova boljša polovica Natalija. Kadri pa so bili posneti v dvorcu Statenberg pri Slovenski Bistrici.