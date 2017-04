VIDEO: Že 20 let je od te pesmi! Jo že znate zapeti prav?

Bratje Hanson leta 1998 ... (Foto: AP)

Da, že 20 let je od nepozabnega hita z na prvi "prisluh" nesmiselnim refrenom, ki se je zapisal v glasbeno zgodovino. Čeprav refren pesmi MMMBop ni imel nobenega smisla, je obtičal v mislih tudi tistih, ki jim je šel na živce. Oboževalci pa so ga vneto prepevali – čeprav niso vedeli, kaj pojejo. Je največjih hit skupine Hanson, treh bratov: Isaaca, Taylorja in Zaca, ki so bili 15. aprila 1997, ob izidu singla, stari 16, 13 in 11 let.

Pesem MMMBop je bila februarja 1998 nominirana za dva grammyja, v kar 27 državah pa se je povzpela na prvo mesto glasbenih lestvic.

Čeprav se na prvi posluh ne zdi tako, ima pesem globok pomen, sploh za tako mlado trojico. Kljub veseli melodiji pesem ne govoril "o soncu in mavrici", pravi Taylor. "Moč te pesmi je, da pomeni veliko več, kot je videti na prvi pogled. Ta prvi pogled te pritegne, globlji pomen pa je tisto, kar te obdrži," je dejal.

Nekaj je v nostalgiji: devetdeseta se vračajo v velikem slogu.

Govori namreč o neizogibnem minevanju časa, nepredvidljivosti življenja, odnosih, ki jih čez leta izgubimo ...

"Pesem govori, da se morate držati tistega, kar vam resnično veliko pomeni. MMMBop predstavlja okvir časa ali nesmiselnost življenja. Stvari bodo izginile, ali je to tvoja mladost, ali morda denar, ki ga imaš, ali karkoli, in vse, kar bo ostalo, bodo ljudje, s katerimi si gojil odnose in jih resnično vgradil v hrbtenico svojega življenja," je v intervjuju za Songfacts pojasnil Zac. "Gre za minevanje časa. Del pesmi poje: v MMMBop izginejo, v MMMBop jih ni več tu. Stvari izginejo v MMMBopu, trenutku." Zac je najmlajši soavtor in izvajalec pesmi, ki se je kadarkoli zavithela na prvo mesto lestvice ameriških singlov.

... in bratje Hanson zdaj. (Foto: AP)

Ko so Taylorja vprašali, ali je kdaj v 20 letih slišal dobro priredbo te njihove uspešnice, je dejal: "Moram biti iskren: ne. Nihče ne odpoje refrena prav."

Skupina sicer ustvarja že 25 let, od albuma Middle of Nowhere iz leta 1997, ki so ga prodali v 10 milijonih izvodov, so izdali še šest studijskih albumov.

"Na pop sceno smo prodrli kot otroci in ljudje nas še vedno vidijo takšne, ko slišijo naše ime. Nato jih je mnogo presenečenih, ko nas vidijo odrasle. 'O bog, ne morem verjeti, da je že toliko časa od te pesmi!', so vedno presenečeni," pravi zdaj 34-letni Taylor.

Tako pa njihova uspešnica zveni zdaj:

Zdaj 31-letni Zac pa dodaja, da je to še vedno kompliment: "Oh, spomnim se tega benda, spomnim se te pesmi in ob tem se počutim dobro, to obdobje mojega življenja je bilo dobro, pravijo, in to pomeni, da gre za pozitivno asociacijo na preteklost."

"Nikoli nismo bežali pred preteklostjo. Še vedno prepevamo MMMBop, še vedno jo igramo na koncertih," je dodal.

Hanson letos praznujejo 25 let glasbenega ustvarjanja, v tem času pa se jim je, seveda, nabralo veliko materiala. "Naši koncerti trajajo dve uri in pol," je povedal zdaj 36-letni Isaac.