VIDEO: 'Zmagovalec ni tisti, ki nikoli ne pade, temveč tisti, ki se zna po padcu pobrati in nadaljevati'

Nika in BQL (Foto: Izvajalec)

Ni človeka, ki se kdaj ne bi znašel na razpotju in ki v nekem trenutku ne bi vedel, kako naprej. Vsak se kdaj počuti kot tujec v lastni koži in ni ga posameznika, ki se v neki točki življenja ne bi vprašal, ali je njegova pot prava. Vsi smo že kdaj počutili drugačne in včasih celo napačne.

"Treba je le dvigniti glavo in slediti svojemu notranjemu kompasu. Naše srce je naš edini pravi smerokaz. In vsak utrip srca je le nov razlog za začet nov dan," pravita Anej in Rok iz zasedbe BQL, ko sta skupaj z Niko Zorjan posnela novo pesem. Brata, ki tvorita enega najpopularnejših dvojcev popularne glasbe v Sloveniji, sta srca poslušalcev prvič osvojila na šovu Slovenija ima talent. Zdaj pa sta z Niko posnela že svojo četrto pesem, ki so jo naslovili Ni predaje, ni umika.

"Če prisluhnemo srcu in si vzamemo čas zanj, nas gotovo popelje po pravi poti življenja. In naši padci bodo na koncu zgolj stopničke do zmag," pa dodaja Nika. Več o tem, si oglejte v kratkem video intervjuju z Niko in BQL.