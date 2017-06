VIDEO: Ko se združijo kamniški posebneži in ljubljanski neresneži, nastane Mana

Ko se združijo Matter in persons from porlock nastane Mana

"Zgodba je takšna, da je tudi persons from porlock bando lani zajela Matter mrzlica. Njihova besedila so postala del našega besednjaka in prvi album z vsemi hitiči se je konstantno vrtel na predvajalniku. Ker je naša podtalna glasbena scena majhna, so se naše poti hitro prekrižale s producentom Levanaelom in tako se je počasi napletla naveza Matter - persons from porlock," so fantje iz zasedbe persons from porlock opisali svojo ljubezen do zasedbe Matter.

Fantje skupine persons from porlock pa so se odločili, da želijo svojo glasbo ponesti še na neko drugo raven, takšno drugačno, nekoliko bolj eksperimentalno. Zato so dvignili telefon, poklicali fante iz Matter in jim predstavili idejo.

Fantje so bili nad idejo navdušeni, hitro so našli skupno vizijo in stvar je stekla sama od sebe. V enem tednu so porlocki že naredili glasbeno podlago in 'poppy pa-pa-ra-ra' refren poslali vse fantom iz Matter, ki so iz rokava stresli svojo glasbeno podlago in tako je nastala pesem MANA, ki je dobila tudi video preobleko.

"MANA je svobodna in fluidna, opojna in visoko reaktivna. Je sinteza že narejenega, znanega, hkrati pa po svoje revolucionarna. Gre torej za iluzijo zadimljene perspektive? Orožje podivjane manjšine? Odsev današnjega časa? Drogo neukrotljive mladine?" Za konec še dodajajo Matter in porlocki.