Vokalni orkester Perpetuum Jazzile navdušil domače občinstvo

Perpetuum Jazzile (Foto: Irena Herak)

Vokalni orkester Perpetuum Jazzile je z novim šovom Le Spectacle navdušil domače občinstvo. Nastop je pospremila izklesana vrhunska vokalna spremljava, po kateri je vokalna skupina tudi priznana. Le Spectacle je poleg dobro znanih in med občinstvom zaželenih skladb postregel s številnimi novimi priredbami, od plešočih ritmov Can't Stop The Feeling Justina Timberlaka do Man In The Mirror Michaela Jacksona.

Odrsko dogajanje je dopolnila instrumentalna skupina iz Belgije, ki se je zasedbi pridružila pri izvedbi štirih skladb. Večer se je končal s skrivnostnim vokalnim presenečenjem, pesmijo legendarne skupine Agropop Samo milijon, pri kateri so se 40-članski zasedbi pridružili tudi glasovi obiskovalcev.

Le Spectacle je zgodba o umetniku, njegovem ustvarjanju, vzponih in padcih, ki ga vodijo do uspeha in izpopolnitve umetniškega poslanstva. Koncert je odprla priredba Don't Stop Me Now skupine The Queen, ki se je prelila v novo predstavljeno priredbo priljubljenega Justina Timberlaka Can't Stop The Feeling. Sledile so Bowiejeva Life On Mars, Song Of The 4 Colors in Disneyjeva klasika Let It Go, pri kateri se je orkestru prvič pridružila tudi belgijska instrumentalna skupina. Iz pravljice se je umetnikova pot nadaljevala v Titanium avstralske pevke Sie in v prvo presenečenje večera – priredbo slovenskega hita skupine Siddharta, B Mashina. Prvi del koncerta je zaokrožila priredba poskočne pesmi Jump rockovskega banda Van Halen.

Drugi del koncerta se je ob izvedbi skladb Don't Worry in Sai Dessa, kjer se je zasedbi spet pridružil instrumentalni bend, nadaljeval z melodično uspešnico pokojnega Michaela Jacksona Man In The Mirror. Ta je s svojim sporočilom še kako aktualna tudi v današnjih časih. Sledil je francosko navdahnjen del koncerta s skladbo prikupne Indile Dernière Danse, s katero se je končal nekoliko melanholični del umetnikove poti. Proti vrhu in končnemu uspehu umetnika so dvorano Tivoli popeljali ritmi pesmi The Greatest pevke Sie, Eye Of The Tiger in seveda nepogrešljive skladbe Africa, s katero je Perpetuum Jazzile dosegel svoj umetniški preporod na svetovni ravni. Eden od vrhuncev večera je bila izvedba skladbe Uprising angleške skupine Muse, za katero bo vokalna skupina v kratkem izdala tudi novi videospot. Koncertno dogajanje se je zaključilo s pesmijo skupine Kool & The Gang Celebration, ker so se še zadnjič predstavili belgijski instrumentalisti.

Povsem na koncu so se člani Perpetuum Jazzile priklonili slovenskemu občinstvu, ki je z razprodano Halo Tivoli podprlo njihovo 34-letno ustvarjanje in jim z odličnimi odzivi vlilo dodatno podporo za prihajajoče nastope na tujih odrih. S pesmijo skupine Agropop Samo milijon se je 40-članski zasedbi pridružilo tudi občinstvo ter s tem navdihujoče in v domoljubnem duhu sklenilo letošnji glasbeni spektakel.