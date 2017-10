Vrhunski božični in novoletni koncertni gala večer - Sarah Brightman z Gregorian, tenoristi in simfoničnim orkestrom

Obeta pa se nam vrhunska produkcija s svetovno najbolj uspešno sopranistko Sarah Brightman, ki jo bodo spremljali – poleg simfoničnega orkestra – tudi v Sloveniji izjemno popularni Gregorian in kar trije tenoristi: svetovno priljubljeni grški tenorist Mario Frangoulis, ki se je zapisal v srca tisočih žensk po celem svetu in je najbolj znan po skladbi »Vincero, Perdero«, nato tenorist Fernando Varela, znan tudi iz slovite zasedbe Forte Tenors in kontra tenorist Narcis, dolgoletni pevec v zasedbi Gregorian.

Obeta se resnično veličasten božično novoletni koncertni spektakel z izvajalci svetovnega slovesa, ki so stalni gostje največjih in najeminentnejših svetovnih odrov, k veličastnosti tega enkratnega koncertnega večera pa bo prav gotovo pridonesla tudi svečana in razkošna oprema odra, vrhunski zvočni in svetlobni park, režisersko taktirko nad celotnim božanskim večerom pa nima nihče drug kot Anthony Van Laast, ki je znan kot koreograf, ki ustvarja predstave na West Endu in na Broadwayju. Poleg številnih del za odre, je sodeloval kot koreograf tudi pri filmih Mamma Mia! (2008) in Lepotica in zver (2017), sodeloval pa je tudi pri projektu Kate Bush iz leta 1979 »The Tour Of Life«. Vstopnice, ki so na voljo že od 29,00 EUR, so na voljo na vseh pooblaščenih prodajnih mestih Eventima in na spletni strani www.eventim.si.

V sklopu turneje Royal Christmas Gala, bo priznana mednarodna umetnica Sarah Brightman s svojimi glasbenimi gosti priredila svečani koncert. Ob spremljavi simfoničnega orkestra nam pripravlja širok spekter tradicionalnih božičnih pesmi in največjih uspešnic, kot sta »Amigos para siempre« in brezčasna »Time to Say Goodbye«, ki jo je pela skupaj z Andreo Bocellijem. V prekrasni scenografiji, podkrepljeni z mogočnim in slavnostnim – kot se za praznične dni spodobi – lučnim designom in zvočnim sistemom, boste lahko slišali najbolj znane božične pesmi v izvedbi omenjenih izvajalcev, podkrepljenih s simfoničnim orkestrom in skupino, kot tudi največje uspešnice izvajalcev v prav posebnih, slavnostnih izvedbah. Da bo dogodek še bolj bogat in poln presenečenj, se bodo izvajalci predstavili v solističnih izvedbah pesmi, kot tudi v prenesetljivih duetih in skupnih pevskih nastopih in vam tako premierno pričarali res vrhunsko božično presenečenje. Tako boste deležni najlepših božičnih pesmi, številnih najlepših klasičnih pesmi in mnogih popularnih pesmi, vse to pa vam bo pričaralo nepozaben in enkraten večer letošnjega Božiča in vas popeljalo na prekrasno pot v prehod v novo leto 2018.

O Sarah Brightman naj na kratko povemo, da že več kot 30 let njen glas odzvanja v gledališčih, arenah, na stadionih in je doslej očarala že številne milijone oboževalce po celem svetu. Da je temu tako, govorijo tudi številke: več kot 32 milijonov prodanih albumov in preko 180 prejetih zlatih/platinastih nagrad. Doslej je tudi edina umetnica, ki je bila povabljena na kar dve otvoritvi olimpijskih iger, ko jo je videlo kar 7 milijard ljudi. Sarah Brightman je bila tudi inspiracija za svetovno najbolj uspešen muzikal vseh časov Fantom iz opere, v katerem je prvotno nastopala v vlogi Christine Daae, tako v okviru londonske, kot tudi newyorške produkcije.

Izjemni tenorist Mario Frangoulis, ljubljenec žensk po vsem svetu

Ob Sarah Brightman bodo Gregorian še na svoj način navdihnili občinstvo. Klasično izobraženi glasbeniki, ki jih v Sloveniji zelo dobro poznamo, spadajo med najbolj uspešne nemške glasbene umetnike, ki so doslej prodali več kot 10 milijonov albumov po celem svetu in prejeli zanje tudi številna zlata in platinasta priznanja. Naj še posebej omenimo svetovno priljubljenega grškega tenorista Maria Frangoulisa, ki se je zapisal v srca tisočih žensk po celem svetu in je najbolj znan po skladbi »Vincero, Perdero«, znan pa je tudi po humanitarnem delu in mnogih izjemnih nastopih po vsem svetu, najbolj pa je priljubljen ravno v Evropi.

V Sloveniji izjemno priljubljeni Gregorian, ki jih bomo videli na Royal Christmas Gala 22. 12. v ljubljanskih Stožicah.

O kakovosti in lepoti dogodka priča tudi organizator, Star Produkcija, ki nas je v zadnjem letu že razveselila z vrhunskimi dogodki, kot so koncerti Andree Bocellija in Andrea Rieuja v Dvorani Stožice, naslednje leto pa v Zagrebu organizirajo tudi koncert Andree Bocellija bo dnevu žena in koncert Roda Stewarta, ki ga pri nas še nismo videli.

Le kdo ne pozna izvedbe »Time to Say Goodbye«, dueta Sarah Brightman in Andree Bocellija, ki sta jo zapela skupaj tudi v Teatru del Silenzio v Italiji.

Ko se na odru srečata dve karizmatični osebnosti in pevca: Sarah Brightman in Antonio Banderas s pesmijo iz muzikala »Fantom iz Opere«., s katerim je Sarah nekoč zaslovela.

Slovita sopranistka Sarah Brightman, ki jo bomo videli v Ljubljani pred božičem, je v duhu tega tudi znana gostja dunajskih predbožičnih večerov, tukaj v skladbi »First of May« skupine Bee Gees.

