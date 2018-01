Will.i.am okrcal seksistično glasbeno industrijo

Will.i.am meni, da bi glasbena industrija potrebovala ogromno kulturne prenove, da postala bolj pravično okolje za ženske. (Foto: AP)

Glasbenik Will.i.am, poznan po zasedbi Black Eyed Peas je prepričan, da potrebuje glasbena industrija ogromno kulturne prenove, da postane bolj pravično okolje za ženske.

Po njegovem so v 70. letih znali ženske bolje častiti, sicer pa je sam velik zagovornik gibanja #MeToo, ki se bori proti spolnim zlorabam in za enakost žensk. Kot pravi 42-letnik, bi se to moralo zgoditi že zdavnaj.

"Moški nima moči, da bi žensko okrepil, vse, kar lahko stori, je, da prizna žensko moč. Naša družba je zares na glavo," je glasbenik izjavil ob obisku festivala Sundance.

Povedal je tudi, da če bi Oprah kandidirala za predsednico, da bi jo takoj volil.