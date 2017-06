Yoko Ono priznali avtorstvo pri kultni pesmi Imagine

Skoraj pol stoletja po tem, ko je John Lennon leta 1971 predstavil odo svobodi Imagine, je njegova vdova in sodelavka Yoko Ono dočakala, da so jo priznali za soavtorico uspešnice. Novica je odjeknila ob tem, ko so v sredo Imagine v New Yorku razglasili za najuspešnejšo skladbo minulega stoletja.