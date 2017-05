Za kakšen študij bi se glasbeniki odločili danes?

Študenti so na prireditvi Lampiončki v Mariboru že dopoldne resno zastavili čago, ki je trajala seveda vse do jutranjih ur. Njihovi vrstniki v Ljubljani pa so se tradicionalno družili na Majskih igrah na Rožniku. Za dober žur so poskrbele tudi različne glasbene skupine in izvajalci, ki smo jih vprašali, kakšen študij bi izbrali danes.