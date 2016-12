FOTO: 'Zadnji božič' za pop ikono

Georgea Michaela mnogi uvrščajo med zvezde, ki so najbolj zaznamovale konec 20. stoletja. (Foto: Miro Majcen)

George Michael, sin Britanke in ciprskega Grka s pravim imenom bilo Georgios Kyriacos Panayiotou, je popularen postal v 80. letih v duetu Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne hite, od Club Tropicana do Careless Whisper, zdaj že zimzelena božična uspešnica pa je postal Last Christmas.

Kasneje se je Michael podal še v solo vode in leta 1987 z albumom Faith znova dosegel velik uspeh. Album se je prodajal v večmilijonski nakladi, močno uspešen pa je bil tudi Listen Without Prejudice Vol. 1. Dobil je tudi tri nagrade britt in dva grammyja, navaja BBC.

V svoji skoraj štiridesetletni karieri je sicer prodal več kot sto milijonov plošč in je bil eden najbolje prodajanih glasbenih avtorjev.

Med zvezde ga je izstrelil duo Wham!. (Foto: AP)

V 90. letih ga je doletelo tudi več udarcev. Močno ga je prizadela smrt matere in njegovega partnerja. "Tako veliko ljudem, ki sem jih ljubil, so se zgodile grozne stvari. To je zelo bizarno," je dejal nekoč.

Po zgodnji smrti partnerja je zapadel v depresijo, začele so se tudi težave z drogami. Zaradi homoseksualnosti se je zapletel v več škandalov. O njegovi spolni usmeritvi se je več razvedelo leta 1998, ko so ga prijeli pri dejanju na javnem stranišču na Beverly Hillsu.

Leta 2011 so se začele resne zdravstvene težave, zaradi katerih je moral odpovedati niz koncertov. Je pa takrat nastopil tudi v Zagrebu.

Sprejeli so ga v bolnišnico zaradi hude pljučnice. Zdravil se je na Dunaju in kot je potem povedal, je skoraj umrl. Zdravniki so mu morali narediti traheotomijo, da so mu sprostili dihalne poti, nekaj časa pa je bil tudi nezavesten.

V začetku decembra je bilo sicer najavljeno, da sodelujeta s producentom in avtorjem pesmi Naughty Boyjem pri novem albumu. Marca prihodnje leto pa naj bi objavili tudi dokumentarec o njem z naslovom Freedom (Svoboda).

Umrl je na svojem domu v Veliki Britaniji. Policija zaenkrat vodi njegovo smrt kot nepojasnjeno, vendar pa da ni bilo sumljivih okoliščin.