Zakaj se Tony Cetinski rad vrača v Maribor?

Topli večeri, dobra glasba in družba - poletni meseci so čas, ko uživamo v koncertih na prostem. Tako je bilo to soboto v Mariboru. Na open air koncertu v Eko centru sta množico zabavala hrvaški pevec Tony Cetinski in slovenski Samuel Lucas. Cetinski nam je zaupal, zakaj se rad vrača v Maribor in tudi kje bo letos dopustoval.