Zasedba San Di Ego združila moči z Aleksandrom Mežkom

Aleksander Mežek (Foto: Boštjan Tacol)

Zasedba San Di Ego predstavlja videospot za pesem Gledam tvoje slike, ki jo najdemo na njihovi plošči Doktor za rock' n' roll. Fantje so videospot posneli na promocijskem koncertu ob izidu druge plošče in dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskih koncertnih skupin.

Aleksander Mežek, legenda slovenske zabavne glasbe, je navdušen nad koncertno energijo skupine San Di Ego: ''Všeč so mi njihove instrumentalne, vokalne in aranžerske sposobnosti, skupaj z energijo, ki jo bend redno ustvari na odru pred publiko. To so razlogi, da je zame to sodelovanje užitek. Še več; to je moje podoživljanje zlate dobe rocka v osemdesetih in mojega takratnega dela s profesorji rokenrola kot so; kitarist James Burton (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis), kitarist Huw Lloyd Langton (skupina Howkwind), Rick Wakeman (skupina Yes), Rick Parfit (skupina Status Quo) ...''

Zasedba San Di Ego predstavlja videospot za pesem Gledam tvoje slike. Tokrat se jim je pridružil tudi legendarni Aleksander Mežek. (Foto: Boštjan Tacol)

Aleksander je z veseljem sodeloval pri nastanku priredbe lastne skladbe in pravi, da mu je bilo sodelovanje z rockerji v izziv in čast: ''Od vsega začetka svoje kariere sem se zavedal, da so sodelovanja z drugimi, stilsko različnimi glasbeniki, pomemben del moje avtorske in glasbene izobrazbe. Pop rock glasba se spreminja in oblikuje iz generacije v generacijo, zato je vzdrževanje stikov s temi spremembami ključnega pomena za oblikovanje in razvoj svojstvenega glasbenega izraza.''

Mežek je s skupino prvič sodeloval pri rock priredbi legendarne Julije: ''Sodelovanje z rock skupino San Di Ego se je začelo z njihovo priredbo moje ''Julije''. Na krstni izvedbi njihove verzije v ljubljanskih Križankah sem prvič stopil z njimi na oder.''

Za skupino San Di Ego bo poletje delovno, saj bodo koncertirali po vsej Sloveniji, med najbolj odmevnimi nastopi bosta zagotovo glasbena festivala Gora Rocka in Pivo in Cvetje.