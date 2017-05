Zdravko Čolić za rojstni dan oboževalcem pošilja darilo

Režiser Aleksandar Kerekeš Keky, ki je režiral že nekaj predhodnih spotov legendarnega pevca Zdravka Čolića, je tudi tokrat sedel na režiserski stolček in se lotil Čolićeve nove pesmi. Zamislil si je, da bo emocije nove poletne pesmi Mala prikazal skozi lepo romantično in filmsko zgodbo.

Zdravko je tako skupaj z ekipo preživel nekaj zanimivih dni na zanimivih lokacijah, skoraj neprepoznavnih celo za prebivalce Črne gore, videospot pa so posneli v dveh dneh in v skoraj 30 snemalnih urah. Vse od Kotorske občine do Bara, preko Skadarskega jezera, na 6 različnih lokacijah, so tako posneti čari lepot starih primorskih ulic in zanimivosti, ki do zdaj še niso bile vidne v nobenem spotu.

Igralki Jeleni Gavrilović so dodelili glavno vlogo Male, kot nosi naslov pesmi. Jelena gledalca pospremi v lahko romantično zgodbo, ki jo deli z modelom Bojanom Karasom. V večni igri zapeljevanja igra Jelena vlogo mlade filmske dive, katere vloga v filmu se odvija v nekem primorskem, ribiškem mestu. "Vloga hladne in rahlo nedostopne dive, ki vestno lovi pogled mladega ribiča, ne skrivajoč zainteresiranost, je naredila to zgodbo zelo zanimivo," pa je zgodbo komentiral režiser Keky.