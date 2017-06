Zlata piščal za življenjsko delo skupini Laibach

Nagrado zlata piščal za življenjsko delo je na slavnostni podelitvi prejela skupna Laibach (Foto: Miro Majcen)

Društvo Zlata piščal je istoimenske slovenske glasbene nagrade letos podelilo tretjič. O nagrajencih je odločala strokovna akademija, ki jo je sestavljalo 20 članov, od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov in intelektualcev s področja kulture. Ti so v dveh krogih izbirali kandidate za nagrajence v petih kategorijah.

Nagrado so Laibach prejeli iz rok lanskega nagrajenca za življenjsko delo Alfija Nipiča. Za nagrado za življenjsko delo so bili nominirani še skupini Buldožer in Avtomobili ter Jan Plestenjak in Vlado Kreslin.

Za najboljšo zasedbo leta 2016 so bili razglašeni Hamo & Tribute 2 love, za nagrado pa so bili v igri še Matter, Siddharta, Mi2, Prismojeni profesorji bluesa in Raiven.

Magnificov Charlatan de Balkan je bil v konkurenci za nagrado z albumi Nabiralka zvezd skupine Tabu, Španabije zasedbe Bakalina, Infra & Ultra skupine Siddharta ter Das Lied Der Machinen zasedbe Werefox.

Akademijo je s skladbo Noben me ne razume najbolj prepričal Nipke. Sicer so bile v konkurenci še skladbe Ka se je dielu sviet v izvedbi Bakalina & Salamandra Salamandra, Vrhovi v izvedbi Neishe, Nov planet mlade pevke Raiven ter Žive naj vsi narodi raperja Zlatka.

Prismojeni profesorji bluesa pa so slavili med novinci. Za nagrado so bili nominirani še Daniel Vezoja, BQL, Sandra Erpe ter skupina Brest, so sporočili iz društva.

Slovenska popularna glasba je pred tremi leti po večletnem premoru dobila stanovske nagrade zlate piščali. Nagrada je poimenovana po piščali, najdeni leta 1995 v jamskem paleolitskem najdišču Divje babe, ki datira v čas okoli 60.000 let pred našim štetjem. "Vzpostavili smo referenčno glasbeno nagrado, ki bo popularizirala domače glasbeno ustvarjanje in prepoznavala dobro delo preteklega obdobja," pojasnjujejo v društvu Zlata piščal.

Pred podelitvijo nagrad je potekala okrogla miza Glasba v primežu piratstva, s katero so želeli v društvu opozoriti na vse bolj pereč problem nelegalne uporabe glasbe. Sodelovali so predstavniki Združenja imetnikov pravic (ZIP), Združenja fonogramske industrije Slovenije (ZFIS) in glasbenih izvajalcev.