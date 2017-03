ZVEZDA TEDNA: Marko Soršak Soki

Marko Soršak Soki, bobnar zasedbe Elvis Jackson, je s svojim glasbeno-dobrodelnim projektom 20za20 obiskal že kar 40 osnovnih šol in jim poleg veselja in smeha prinesel še glasbila. Soki je za svojo dobrodelnost že prejel jabolko navdiha našega predsednika, pred dobrim tednom pa še nagrado za družbenokoristno delo - zato sta Soki in njegov projekt zvezdi tedna.