Zvezdniki žalujejo za Chuckom Berryjem: Hvala za poezijo in strast

Chuck Berry je v 91. letu starosti umrl na svojem domu. (Foto: AP)

Ko je javnost pretresla novica o smrti rock'n'roll legende Chucka Berryja, so zvezdniki s pokloni velikemu glasbeniku, ki je v soboto preminil v 91. letu starosti, preplavili družbena omrežja.

Izražali so svojo ljubezen do "pionirja rock'n'rolla" in svoje spomine nanj.

"Če bi morali rock’n’rollu dati drugo ime, bi ga lahko poimenovali kar Chuck Berry," so zapisali na Twitter računu, ki ga pooblaščenci upravljajo v imenu Johna Lennona.

Člani glasbene skupine Rolling Stones so v izjavi sporočili, da jih je Berryjeva smrt "močno užalostila". "Bil je resničen pionir rock'n'rolla in je imel velik vpliv na nas," so zapisali. "Chuck ni bil le briljanten kitarist, pevec in izvajalec, ampak še bolj pomembno, bil je velik umetnik in pisec pesmi. Njegove pesmi bodo živele večno," so sporočili.

"Počivaj v miru. Mir in ljubezen, Chuck Berry, gospod rock’n’roll glasbe," je zapisal Ringo Starr.

Mick Jagger je zapisal: "Tako zelo žalosten sem ob tej novici. Želim se mu zahvaliti za vso navdihujočo glasbo, ki nam jo je dal. Razsvetlil je naša najstniška leta in vdihnil življenje našim sanjam biti glasbeniki. Njegova besedila so svetila nad vsemi drugimi in vrgla čudno luč na ameriške sanje. Chuck, bil si izjemen, tvoja glasba pa je vrezana v nas za vedno."

Pevec John Mayer je svoj ljubezen do Chucka delil na Facebooku: "Legenda. Arhitekt. Zgradil je orodje, ki je zgradilo hišo. Večno 'rockaj'."

Ameriški pevec Bruce Springsteen je smrt Berryja označil za "velikansko izgubo". "Chuck Berry je bil največji izvajalec rocka, kitarist in največji pisec čistega rock'n'rolla, ki je kadarkoli živel," je zapisal.

"Hvala ti za poezijo, strast in moč," je zapisal Keith Urban.

"Vesela sem, da sem imela možnost poznati, ljubiti in delati s Chuckom v mojem življenju in karieri. Originalen čisti rock’n’roll," je zapisala Joan Jett.

Smrt Berryja pa odmeva tudi zunaj sveta glasbe. Berry je spremenil glasbo in vsakega, ki glasbo posluša, je sporočila igralka Alyssa Milano.

Pisatelj in režiser Stephen King je dejal, da mu je novica zlomila srce: "Ampak 90 let ni slabo za rock'n'roll."

"Legende ni več. Polovica rock’n’roll umetnikov danes ne bi igrala, če ne bi bilo Chucka," je zapisal igralec George Takei.

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga, nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, sta v izjavi zapisala, da se bosta Berryja spominjala, kakor dolgo bosta živela. "Tega moža ni mogoče ločiti od njegove glasbe - oboje je popolnoma originalno in prepoznavno ameriško," sta poudarila. "Na svoji poti je spremenil našo državo in zgodovino popularne glasbe."

Igralec in politik Arnold Schwarzenegger pa je dodal: "Ko sem bil star 10 let in sem vsako noč sanjal o selitvi v Ameriko, je v ozadju igral Chuck Berry."

Neizmerna zapuščina Chucka Berryja je zapustila naše osončje in to dobesedno. Njegova skladba je namreč na Zlati plošči. Gre pravzaprav za dve identični plošči, ki sta ju v vesolje ponesli sondi Voyager. Voyager 1 je že zapustil naše osončje in je tako od Zemlje najbolj oddaljen objekt, ki je delo človeških rok. Voyager 2 nekoliko zaostaja in je po podatkih Nase na obrobju osončja. Na ploščah so podatki o človeški civilizaciji, s katerimi se želimo v čim boljši luči predstaviti morebitnim civilizacijam, ki bi prestregle Voyagerja. Na ploščah so zvoki narave in živali, človeški govor, slike in tudi glasba - poleg klasične in ljudske je na plošči tudi Berryjeva Johnny B. Goode.