Zvita feltna: Ne gre za navaden glasbeni spot

Zvita feltna (Foto: Menart Records)

Zvita feltna po svojem poletnem hitu V dobrem starem Piranu nadaljuje svojo začrtano pot. Tokrat se fantje predstavljajo z novo pesmijo Edina, pri kateri so moči združili s srbskim estradnikom Djomlo KS, ki se podpisuje pod glasbo in produkcijo videospota.



Za besedilo je znova poskrbel Rok Lunaček, pod aranžma pa se podpisujeta tako Lunaček kot tudi Blaž Hribar, ki je znova poskrbel za celotno glasbeno produkcijo pesmi Edina.



Fantje pravijo, da je pesem malo drugačna od prejšnjega singla. ''Ritem je bolj moderno razgiban, harmonika pa nosi malce drugačen pasijon kot v pesmi V dobrem starem Piranu. Tudi besedilo je tokrat ljubezensko, za razliko od prejšnjega singla, ki je govoril o kolegih in odklopu od vsakdana.''



Tudi videospot preseneti z zelo ''odštekano'' mafijsko-ljubezensko zgodbo, kjer pevec Zvite Feltne, Blaž Gec, s svojimi pajdaši (ki jih igrajo ostali člani zasedbe) ugrabi svojo simpatijo drugemu, ki ga odigra Djomla KS.

Fantje predstavljajo videospot za pesem Edina. (Foto: Menart Records)

''Do sodelovanja z Djomlo KS je prišlo naključno. Spoznali smo pred kakšnim letom dni, na enem izmed nastopov ter takoj navezali stike, ki so kmalu obrodili sadove. Že spomladi, ko smo skupaj zabavali slovenske maturante v Španiji, smo začeli kovati načrte za snemanje videospota. Djomla je imel za nas že pripravljeno skladbo, s slovenskim besedilom pa jo je nato opremil Rok Lunaček, Blaž Hribar pa je poskrbel za produkcijo skladbe. Z njim sodelujemo že nekaj časa, tako da smo hitro našli skupni jezik in ustvarili izdelek, ki nam je zelo všeč in verjamemo, da bo tudi poslušalcem,'' je o skladbi povedal pevec Blaž Gec in dodaja:



''Med snemanjem videospota smo se vsi štirje člani zasedbe neizmerno zabavali, saj smo se poskušali preleviti v pravo mafijsko družino. Videospot zato mogoče nekoliko spominja celo na filmsko uspešnico Boter, saj ne gre za navaden glasbeni spot. Glede na to, da celotna snemalna ekipa na čelu z Djomlo KS prihaja iz Srbije, je med snemanjem padla tudi prenekatera šala na račun zmage Slovenije proti Srbiji na preteklem košarkarskem prvenstvu. A seveda vse v prijateljskem duhu (nasmeh). Presenetila nas je predvsem sproščenost celotne ekipe med snemanjem. Snemanje videospota zna biti sicer zelo naporna stvar, a tokrat smo se res zabavali. Glede na dobre odnose in sodelovanje ne izključujemo niti morebitnega dueta z Djomlo KS enkrat v prihodnosti. A do takrat je še daleč, sedaj je čas za Edino (nasmeh).''