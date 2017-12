VIDEO in FOTO: Skoraj 40 let elektropopa s kultnim dvojcem Yello

Če imate kolikor toliko radi glasbo ali vsaj našpičena ušesa za zanimive zvoke, potem v osemdesetih in devetdesetih zagotovo niste mogli mimo specifičnega zvoka in iskrivih domislic, ki sta jih je ponudil od leta 1979 delujoč švicarski duo Yello. Danes 72-letni pevec, konceptualist in besedilopisec Dieter Meier, je moči združil z mojstrom elektronike, zdaj 65-letnim Borisom Blankom, skupaj pa sta ustvarila kup uspešnic, ki so bile tako inovativne, da so ju z veseljem pograbili tako oglaševalski mojstri kot filmski ustvarjalci.

Mojstrez zvoka je 65-letni Boris Blank, ki ima doma knjižnico preko 100.000 originalnih posamplanih zvokov. (Foto: Miro Majcen)

Celo slovenski oglaševalci se niso mogli ogniti njunim pesmim, saj je bilo kar nekaj pesmi slišati tako v reklamah kot tudi v špicah različnih oddaj. Morda se še spomnite uporabe pesmi The Race na Eurosportu ali v filmu Nuni na begu? Ali Drive/Driven v reklamah za kak kazino, ali pa Oh Yeah v filmih Ferrisov nori dan, Skrivnost mojega uspeha? Seveda, za vsem tem tiči duo Yello, ki je v 36 letih, med leti 1980 in 2016 ponudil trinajst studijskih albumov, zadnjega Toy, lansko leto.

Meier in Blank sta prvič v karieri pripravila mogočen multumedijski šov, ki sta ga nedavno ponudila tudi na blu ray, DVD in v digitalni obliki, in sicer Yello Live in Berlin, ki ponudi njuno magijo na najvišjem možnem nivoju. A tisto "pravo" je kajpak videti koncert v živo, kot se je v okviru njune precej ekskluzivne turneje po Nemčiji, Avstriji in Švici ponudila priložnost v dunajski Stadthalle.

(Foto: Miro Majcen)

Meier in Blank sta z desetčlansko živo zasedbo, v kateri so bobnar, tolkalec, kitarist, dve pomožni vokalistki, ter petčlanska pihalna sekcija, pred nekaj tisoč obiskovalci ponudila pesmi z njunega lanskega albuma Toy, ter prerez večine vsem dobro poznanih pesmi. Pričela sta s pesmijo Magma, ter nadaljevala z odločno Do It, The Evening's Young in Limbo. Bostich je hitrobesedna poskočnica, v kateri Meier pravzaprav repa, bila pa je prvi trenutek, ko so se zganili vsi pravi oboževalci njunih pesmi. Pri pesmi The Rhythm Divine je na oder prišla temnopolta lepotica pevka Malia (v originalu je pesem zapela Shirley Bassey), ter nalogo opravila z odliko, Meier pa se ji je zahvalil ter nato izvedel 30.000 Days in Tool of Love z zadnjega albuma. Blank je nato The Time Tunnel izvedel ob impresivinih videoposnetkih umetnika, ki jih je posnel tako, da je kamero pritrdil na kolo avtomobila.

(Foto: Miro Majcen)

Pesmi Kiss The Cloud in Lost in Motion je izvedla mična Fifi Rong, nuna sodelavka, sledile pa so še Tied Up, Liquid Lies, Starlight Scene (z Malio) ter minimalistična mojstrovina Oh Yeah, ki jo je Meier odbrundal ob boku Blanku za njegovim elektronskim pultom. Za konec uro in petindvajset trajajočega uradnega dela koncerta so izvedli še novejšo Blue Biscuit in Si Senor The Hairy Grill.

A to še ni bil konec, saj je občinstvo zahtevalo obvezen "Zugabe" (dodatek). Blank je na oder prišel s svojim iPhonom in na hitro posamplal nekaj zvokov, ki jih je nato spustil skozi aplikacijo Yellofier, ter v živo z Meierjem izvedel izvirno različico pesmi Bostich. Za sam vrhunec je na oder še enkrat prišla Malia, ki je odpela mamljivo vižo Vicious Games, za sam vrhunec pa so prihranili še kultno The Race, skupaj s predstavitvijo zasedbe, tako da je koncert potem trajal spodobno uro in tri četrt.

(Foto: Miro Majcen)

Pred nami se je tudi s pomočjo velikanskega videozaslona, kakih 15x20 metrov, odvila zanimiva inscenacija zvočnih zidov izpod prstov Blanka (menda ima doma knjižnico preko sto tisoč originalnih samplanih zvokov) in glasovnih akrobacij Meierja. Kljub letom sta poskrbela za vrhunsko predstavo, ki nas je ponesla v preteklost, a hkrati nakazala prihodnost, če s(m)o se le bili pripravljeni zapeljati. Drži, da sta Yello s svojim specifičnim zvočnim svetom odločilno vplivala na elektronsko glasbo. Njune minimalistične, a vedno zabavne videospote, sta vkomponirala tudi v njune odrske videoprojekcije, sicer pa so njuna dela razstavljena v številnih svetovnih muzejih, vključno z Muzejem moderne umetnosti v New Yorku.

