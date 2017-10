Bitka za skrbništvo se nadaljuje: Več kot pol leta je minilo, da se je lahko fotografiral s sinom

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Sep 29, 2017 at 12:25pm PDT

''Več kot šest mesecev je minilo in v tem času nimam niti ene tvoje fotografije, dragi sin Matias. Več kot šest mesecev sem hrepenel po teh trenutkih s tabo. Hvala bogu sva bila danes skupaj eno uro, da sem te lahko ljubkoval in objemal. Upam, da se to kmalu konča in bova skupaj lahko preživela več časa,'' se je na Instagramu glasil ganljiv zapis Juliána Gila pod objavljeno fotografijo, na kateri v naročju drži sina.

Sodišče je pred časom že odločilo, da Julián lahko svojega sina vidi samo enkrat na teden na sodišču, pod nadzorom kamer in v prisotnosti socialne delavke. 47-letni zvezdnik mehiških telenovel močno upa, da se bo ta agonija s sodiščem kmalu končala in da bo njegov sin lahko živel mirno.

Julián, ki se trenutno sicer posveča drugim projektom, je ta teden obiskal mehiško medijsko hišo Televisa, kamor so ga poklicali na avdicijo za novo vlogo v prihajajoči telenoveli, ki jo pripravlja producent José Alberto Castro. Ta je zakrivil tudi uspešnico Zakon brez ljubezni (La que no podía amar), v kateri je igral tudi Gil. Igralec ima na ta projekt lepe spomin in pravi, da je bil to eden najbolj pomembnih projektov v njegovi karieri.