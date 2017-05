Čeprav sta še otroka, jima gre spogledovanje s kamero odlično od rok

A post shared by William Levy (@willevy) on May 12, 2017 at 6:03pm PDT

11-letni Christopher in 7-letna Kailey hitro odraščata. Njuna slavna starša William Levy in Elizabeth Gutiérrez sta na svoja otroka, tako kot vsak starš zelo ponosna. Družinica na družbenih omrežjih z veseljem deli utrinke iz njihovega vsakdana. In tako je bilo tudi za materinski dan, ko so posneli čudovite družinske fotografije. Na njih sicer manjka glava družine Levy, ki pa je fotografije kasneje delil na svojem profilu.

Christopher in Kailey imata tudi že vsak svoj profil na Instagramu. Na eni od objavljenih fotografij, ki so nastale ob materinskem dnevu, ki so ga v Ameriki praznovali pretekli teden, otroka pozirata skupaj s svojo mamo Elizabeth. Ta je pod fotografijo zapisala: ''Moje največje darilo. Moja čudovita otroka. Hvala, ker sta me izbrala za svojo mamo, rada vaju imama danes in za vedno.''

11-letni Christopher je nekoliko spremenil svoj videz, saj si je lase pobarval na blond in na fotografijah poziral v kavbojkah in srajci ter kravati, za to priložnost pa je odprl tudi nov profil na Instagramu.

Njegova mlajša sestrica je že večkrat dokazala, da jo kamera naravnost obožuje. 7-letna Kailey se s kamero rada spogleduje, kar je že večkrat dokazala v svojih objavah in kot kaže, jo zelo zanima moda. Mogoče pa jo bo čez nekaj let videli na modnih brveh.