Esmeralda na počitnicah pri naših sosedih. Se bo ustavila tudi pri nas?

Leticia Calderon, ki smo jo na POP TV nazadnje videli v vlogi Inés Murat v telenoveli Ostani z menoj (A Que No Me Dejas), uživa na dopustu. Zvezdnica, ki je pretekli mesec obiskala priljubljeni mehiško zvezno državo Chiapas, ki se lahko pohvali s čudovitimi slapovi in prekrasno naravo. Nekaj utrinkov s potepanja je objavila tudi na Twiiterju.

Leticia kot Inés Murat v telenoveli Ostani z menoj (A Que No Me Dejas) (Foto: Televisa Internacional)

48-letna zvezdnica mehiških telenovel je zdaj na Twiiterju presenetila s fotografijami, ki jih je posnela med počitnicami v Italiji. Zvezdnica je zraven objavljenih fotografij jedrnato zapisala: ''Ciao!!!'' In tako v italijanščini pozdravila svoje oboževalce. Kot lahko vidimo se je Lety, kot jo kličejo prijatelji, najprej potepala po Rimu, kjer si je ogledala Fontano di Trevi, znamenit vodnjak želja, in Kolosej. Obiskala je tudi Firence, kjer si je ogledala katedralo, ki velja za eno glavnih tamkajšnjih znamenitosti. Pot pa jo je zanesla tudi v Vatikan.

Ko smo slišali, da se slavna igralka mudi pri naših sosedih, smo jo kontaktirali in povprašali, ali bo s svojim obiskom osrečila tudi Slovence. Leticia nam je prijazno odgovorila, da tega zaenkrat nima v načrtu, se pa vedno razveseli, ko se spomni na našo zeleno deželo, ki ji bo za vedno ostala v lepem spominu.