Ganljiv trenutek slavnega očeta in njegove sedemletne hčerkice

Priprave na ples med Williamom Levyjev in njegovo hčerko Kailey je v objektiv ujela Levyjeva partnerica Elizabeth Gutierrez, s katero ima še 11-letnega sina Christopherja.

36-letni igralec in zvezdnik mehiških telenovel je na svojem profilu na Instagramu objavil več videov, na katerih lahko občudujemo njegovo 7-letno hčerkico v čudoviti beli obleki, v kateri je bila videti kot princeska.

Seveda tudi Levy ni zaostajal za njo in je za to priložnost oblekel kravato in moško obleko. Zvezdnik je pod video, na katerem njegova hčerkica pozira na stopnicah, zapisal: ''Čaka me najboljši ples v svojem življenju s svojo princesko.'' Medtem ko je Kailey pod isti video na svojem profilu zapisala: ''Pripravljena na ples z očetom.''

36-letni igralec je zelo ponosen tudi na svojega sina Christopherja, ki je po očetu podedoval strast do igranja in do bejzbola.