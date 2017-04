Ne boste verjeli, kdo je kriv za to fotografijo

A post shared by Aaron Diaz (@aarondiaz) on Mar 4, 2017 at 7:20am PST

Aarón Díaz se je pred nekaj tedni mudil v Italiji s svojo ženo Lolo Ponce. Postavni igralec je takrat objavil fotografijo, na kateri pozira popolnoma gol. Pod njo je zapisal: ''Uf, previdno z italijanskim vinom ... Če boste spili enega preveč, kot bi smeli, se lahko zbudite takole.''

Verjeli ali ne, ampak igralčevo objavljeno fotografijo je posnela prav njegova 39-letna žena Lola.

''Fotografija je na nek način umetniška. Ničesar se ne vidi. Izkoristila sem trenutek in pritisnila na sprožilec (nasmeh),'' je povedala Lola in s tem razkrila, da je bila v resnici ona na drugi strani fotografskega objektiva.

Lola in 35-letni igralec Aarón Díaz, ki smo ga na POP TV lahko gledali v uspešnici Teresa, sta ponosna starša dveh ljubkih deklic, 4-letne Erin in dve in pol leta stare Regine. Slavna starša sta priznala, da trenutno ne razmišljata še o enem naraščaju.

Kljub kaotičnemu urniku in življenju na očeh javnosti pa si zvezdnika vedno vzameta čas za svoji princesi, ki sta pri njima vedno na prvem mestu. V Mehiki so minuli vikend, 30 aprila, praznovali dan otroka. 35-letni igralec je na Instagramu objavil prikupen video svoje družinice in zraven zapisal, da je družina najpomembnejše, kar imamo.

Pozor! Na VOYO prihaja telenovela Padli angel (Santa Diabla), v kateri v glavni vlogi poleg Aarona nastopata tudi lepa Gaby Espino (Santa Martínez/Amanda Brown) in Carlos Ponce (Humberto Cano).

Vsebina nove telenovele Padli angel (Santa Diabla)



Življenje Sante Martinez se nepričakovano spremeni, ko njenega moža Willyja najamejo kot profesorja glasbe Daniele Cano, vnukinje Gasparja Cana, enega izmed najplivnejših odvetnikov in lastnika bogatega premoženja. Kar se na prvi pogled zdi kot čudovita priložnost, se kmalu spremeni v najhujšo nočno moro. Barbara Cano, Danielina mati, postane obsedena z Willyjem in ga začne nadlegovati. Mati in hči se tako skupaj spravita na Willyja in ga po krivem obtožita spolnega nadlegovanja. Začne se sojenje in dogajanje pripelje do pravega škandala. Vse skupaj doseže vrhunec, ko Barbarin mož Georges odkrije posnetek, iz katerega je vidno, da je Barbarina in Danielina zgodba laž. Humberto ne more verjeti, da ga je izdala lastna družina. Willyja obsodijo na 30 let zapora. Ker se boji, da bo vse prišlo na dan, se Humberto želi znebiti Willyja. Santa izdela načrt, kako se bo maščevala družini Cano in postane Amanda Braun. Vse teče kot po maslu, ne računa pa na prihod tretjega brata Cano, Santiaga. Ta ji že prvi trenutek ukrade srce, saj je čisto nasprotje vseh ostalih članov družine. Ali bo Amanda tvegala in se raje predala ljubezni?