Nesojeni 'slovenski' ženin pristal na invalidskem vozičku

Me Declaro Culpable (Kriv sem) je nova mehiška telenovela, ki se bohoti z močno zvezdniško zasedbo. V vlogi negativke se je na televizijske zaslone vrnila nepogrešljiva in izjemna Daniela Castro, v glavni vlogi mladih zaljubljencev pa se bodo iskre kresale med lepo Rusinjo Irino in nesojenim ''slovenskim'' ženinom Juanom Diegom Covarrubiasom, ki se je tokrat znašel v vlogi invalida.