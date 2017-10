Objavila zelo intimno fotografijo

A post shared by Danna Garcia (@dannagarciao) on Oct 18, 2017 at 10:44am PDT

Danna Garcia, ki je z vlogo Rebece popestrila dogajanje med glavnima junakoma romantične zgodbe Odpuščanje ljubezni (Lo Imperdonable), ki smo jo nedavno lahko gledali tudi na POP TV, je letos postala mamica. 39-letna igralka je oboževalce na Instagramu presenetila z objavo fotografije, na kateri doji svojega sina Danteja. S fotografijo je želela sporočiti, da je dojenje nekaj najlepšega, kar lahko da mati otroku.

Nekateri njeni sledilci na Instagramu so bili navdušeni nad njeno potezo, drugi pa so komentirali, da je to zelo intimen trenutek in da svojega sina ne bi smela izpostavljati na tak način.

Zvezdnica, ki bo naslednje leto slavila okrogli jubilej - 40 let, zelo uživa v materinstvu in se v svoji novi vlogi odlično znajde. Novopečena mamica svojega otročička skrbno skriva pred očmi javnosti in je pri objavah zelo previdna, saj ne razkrije sinovega celotnega obraza.

Danna Garcia se je prvorojenca razveselila 8. julija, mali Dante pa je pod ljubezni njene ljubezni z 41-letnim španskim novinarjem Ivanom Gonzalezom.