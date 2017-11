Obletnico poroke proslavila v bikiniju

A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud) on Nov 12, 2017 at 6:24pm PST

Michelle Renaud in Josue Alvarado sta si večno zvestobo obljubila 12. novembra lani. Mehiška zvezdnica je zdaj za prvo obletnico poroke na Instagramu objavila galerijo fotografij, na katerih z družinico uživa na plaži. Ob objavi je zapisala ganljivo sporočilo, naslovljeno svojemu možu.

''Danes, 12. novembra, praznujem prvo obletnico poroke in hkrati je minilo osem mesecev, odkar se je rodil moj sin!!! Brez dvoma je bilo to zame najboljše leto, presrečna sem, ker imam Marcela (najbolj vesel in lep otrok na svetu) in da sem spoznala ljubezen svojega življenja ''mojega Pipa'' in DA, sanje se uresničijo!! Pipo je govoril, da se bo poročil s Juliovo sestro, ki je igrala v telenoveli Camaleones (se pravi z menoj). Ljubim te. Hvala ker obstajaš, si vedno ob meni in za vse, kar naju še čaka!!'' je zapisala zelenooka igralka, ki je po osmih mesecih, odkar je rodila, v kopalkah videti odlično. Pred nekaj tedni sta zakonca slavila krst njunega prvorojenca Marcela.

Michelle pa bo počasi zaključila s porodnišim dopustom in spet začela s snemanjem, saj je dobila glavno vlogo v prihajajoči telenoveli Las Hijas de la Luna. Njen televizijski partner pa bo postavni in simpatični Danilo Carrera.