Oboževalce razveselila z intimno fotografijo

Ana Brenda Contreras in Iván Sánchez, zvezdnika telenovele Odušuščanje ljubezni (Lo Imperdonable), sta srečno zaljubljena. 30-letna mehiška igralka je z oboževalci delila precej intimno fotografijo, ki je požela veliko navdušenja.

''Za uspešno žensko, ki to poskuša biti, stoji uspešen moški,'' je zapisala pod objavljeno fotografijo, na kateri zaljubljenca ležita objeta. Parček je dobil kar nekaj komentarjev, kot na primer: ''Popoln par'', ''Čudovita sta'', ''Do večnosti … Te oči, ki te gledajo … Besede so odveč.'' in druge.''

Zvezdnika sta se nedavno vrnila s potovanja po Miamiju in Teksasu, kjer sta si vzela nekaj dni zase. Iván je pred dnevi ravno končal s snemanjem filma Dibujando el cielo, v katerem nastopa tudi Maite Perroni. Trenutno pa že promovira novo gledališko predstavo Telesni stražar (Guardaspaldas), ki bo premiero doživela septembra na madridskih tleh. Predstava je narejeno po legendarnem filmu Telesni stražar, kjer sta v glavnih vlogah blestela, Whitney Houston v vlogi pevke Rachel Marron in Kevin Costner kot njen telesni stražar Frank Farmer. V njegove čevlje pa bo zdaj stopil 42-letni Iván, ki bo nastopal v alternaciji s 26-letnim španskim igralcem Maxijem Iglesiasom.