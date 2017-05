Odštevata dneve do poroke. Kakšna bo nevestina obleka?

A post shared by Ximena Duque (@ximenaduque) on May 23, 2017 at 2:08pm PDT

Ximena Duque se je na lov za popolno poročno obleko odpravila v New York. Kolumbijska igralka je svojo sanjsko poroko zaupala dominikanski modni oblikovalki Lucii Rodriguez, ki bo poskrbela, da bo zvezdnica na svoj poročni dan videti kot princeska.

''Ker ima Ximena lepo postavo, ji pristaja tako obleka v stilu princese kot tudi bolj izzivalen, drzen stil,'' je povedala modna oblikovalka. Ximena se zaveda, da gre za unikaten kos oblačila, ki ga bo nosila samo enkrat v življenju. Razkrila je, da bo poročna obleka izdelana iz blaga, ki so ga naročili iz najbolj romantičnega mesta na svetu Pariza. Za končno podobo obleke pa so poskrbeli z ročnimi deli, za kar so potrebovali tri mesece.

Ximena je na Instagramu objavila ljubko fotografijo, na kateri so se ji pridružili njeni najdražji – zaročenec Jay Adkins in njena dva prikupna hišna ljubljenčka, pasme labradoodle Oreo ter francoski buldog King Lux, ki je imel okrog vratu obešeno tablico z napisom: ''Moja mami in očka se bosta poročila.'' Oreo pa je imel tablico z napisom: ''Ne zamudite 3. junija 2017.''

Pod objavljeno fotografijo je bodoča gospa Adkins zapisala: ''Naj se odštevanje začne!!! Kakšno navdušenje, živčnost in veselje. Kot pravljica, še boljše kot v telenovelah in v mojih sanjah. Hvala bogu, ker sem spoznala tako čudovitega moškega in človeka, po katerem se lahko zgledujem. Hvala, ker imam najboljšega sina na svetu. Moja družina je moje življenje.''