Po 10 letih ganljivo srečanje slavnih dvojčic

Gabriela Spanic, ki je svetovno slavo okusila z vlogo dvojčic Pauline in Paule v uspešnici Prevare (La Usurpadora) in celo dvakrat obiskala Slovenijo, v zasebnem življenju živi pravo dramo. Potem ko ji je pred leti po življenju stregla osebna pomočnica, se je pred 10 leti odtujila od svoje sestre dvojčice Daniele, s katero sta se po vsem tem času končno srečali in obnovili sestrske vezi. Okoliščine so nanesle, da sta živeli vsaka svoje življenje.

Pri njunem srečanju je bil prisoten voditelj in igralec Carlos Mesber, ki je slavni sestri zvabil pred televizijske kamere, kjer sta za oddajo Suelta La Sopa spregovorili svojo življenjsko zgodbo. Po besedah Gabriele je bilo v vseh teh letih izrečeno veliko laži in spletk, ki so vplivale na njun odnos in privedle do številnih družinskih nesporazumov.

Gabriela je Danielo obiskala na njenem domu. Slavna igralka mehiških telenovel je priznala, da se je dolgo trudila, da bi navezala stike s svojo sestro, ampak da nikakor ni šlo.

''Nikoli se nisva skregali. Velikokrat sem jo poklicala po telefonu, ji pošiljala sporočila, iskala sem vse načine, da bi znova vzpostavili stik. Ko sem ji poslala zvočno sporočilo, je šele ugotovila, da sem jaz. Rekla sem ji, da jo imam rada in da jo želim videti in začeli sva govoriti,'' je povedala Gabriela.

Ker se nista videli vse od leta 2007, ko je Daniela Spanic imela možgansko kap, je bilo njuno srečanje seveda zelo ljubeče in ganljivo. Gaby je ob pogledu na svojo sestro dejala: ''Zdravo, moja ljubezen … Rada te imam!’’, medtem ko se ji je Daniela nasmehnila, ji odgovorila z objemom in odvrnila: ''Živi sva, kar je najpomembnejše!''