Po razhodu javnosti predstavil sina

Vse do zdaj nista niti Marjorie de Sousa niti Julián Gil izpostavljala fotografij sinovega obraza na družbenih omrežij. Ponosni očka Julián se je očitno odločil, da je napočil pravi čas, da to spremeni, zato je objavil kar nekaj fotografij svojega sina Matiasa, ki je 27. aprila dopolnil tri mesece. kot lahko vidimo, so objavljene fotografije malčka nastale nekaj dni oziroma tednov po porodu.

Zvezdnik je pod fotografijami na Instagramu zapisal čustveno sporočilo: ''Moj dragi sin …!!! Mati (ljubkovalno Matias), zrasel boš do točke, ko te ne bom mogel več držati v rokah, ampak v mojem srcu bo vedno prostor zate. Danes in za vedno, tvoj očka.''

Čeprav sta Julián in Marjorie načrtovala že poroko, se na koncu njuna zveza ni obnesla. Marjorie je prejšnji teden v sporočilu za javnost med drugim zapisala: ''Ne bom zanikala, da so za menoj zelo težki časi.'' Tudi Julián za medije potrdil, da je med njima vsega konec in da sta se razšla.