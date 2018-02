Poročni zvonovi za popoln par?

A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on Feb 19, 2018 at 8:52am PST

Sebastianu Rulliju gre ta hip v življenju vse kot po maslu. Na vseh področjih, tako v poklicni karieri kot v zasebnem življenju, se nima za kaj pritoževati.

Pred dnevi je na slavnostni podelitvi mehiških oskarjev za telenovele prejel kipec za najboljšega igralca v glavni vlogi, in sicer za vlogo Mauricia v telenoveli Papá a toda madre, kjer je njegova TV partnerica Maite Perroni. ''Zaradi tega projekta se počutim izpopolnjen in zelo sem hvaležen gledalcem, ki so telenovelo tako dobro sprejeli. Hvaležen sem, da lahko z vlogo v svet ponesem pozitivna sporočila in tisto, kar je resnično pomembno ... in to je družina.''

Ker je Sebastian, ki ga na POP TV lahko gledamo v telenoveli Resnične ljubezni, že tri leta in pol srečno v zvezi z igralko Angelique Boyer, je v medijih zopet završalo, da je na vidiku poroka. 42-letni igralec zaenkrat ne želi preveč razglabljati o tej temi, je pa priznal, kaj je njegov recept za uspešen odnos: ''Ljubezen je treba hraniti z občudovanjem in globokim spoštovanjem. In partnerju dovoliti, da je to, kar je. Mislim, da je to skrivnost najine trdne zveze.''

Da sta oba zelo romantična, je dokaz igralčevo darilo za valentinovo. Ta je svoji dragi poklonil ''večno vrtnico''. ''Na dan zaljubljencev sem se pustila razvajati. Seba mi je poklonil vrtnico, ki cveti vsaj dve leti, in je shranjena v posebni kristalni vazi. Podobna je tisti, ki jo ima tudi Mali princ,'' je bila iskrena 29-letna Angelique.