Prva fotografija slavnih dvojčkov

Ludwika Paleta, ki smo jo pri nas nazadnje videli v telenoveli Brezno ljubezni (Abismo de Pasión), kjer je imela manjšo vlogo, je pred dnevi rodila dvojčka. Z možem Emilianom sta se razveselila hčerke Barbare in sina Sebastiana. Zvezdica pa je svoja dva mala zaklada zdaj pokazala tudi na družbenih omrežjih.

38-letna igralka polskih korenin je na Instagramu objavila ljubko fotografijo, na kateri Barbara nosi rožnato jopico, Sebastian pa modro. Pod njo ni bila preveč gostobesedna in je zapisala le: ''Dobrodošla Barbara in Sebastian.'' Hitro so se vsule čestitke in želje uporabnikom. Nekateri pa so se komentirali, da sta izbrala lepi imeni.

Spomnimo, da je Ludwika veselo novico o nosečnosti sporočila na Instagramu 18. aprila. Med drugim je zapisala, da je že štiri leta poročena z Emilianom Salinasom in da se bo njuna družina povečala.

Za Ludwiko pa to ni bil prvi porod. Zvezdnica je prvič postala mama pred 17 leti, ko se je rodil njen prvorojenec Nicolás, ki ga ima z igralcem Plutarcom Hazo.