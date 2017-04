Slavna igralka potrdila, da je po sinovem rojstvu, ostala sama

A post shared by Palomera Group (@palomeragroup) on Apr 19, 2017 at 10:20am PDT

Marjorie de Sousa si je nehala zatiskati oči. Čeprav se je že dlje časa govorilo, da v njenem odnosu z igralcem Juliánom Gilom močno škripa, je zdaj tudi uradno, da je ljubezen med njima ugasnila.



''Uradno sporočam, da sva z Juliánom Gilom končala zvezo,'' je v sporočilu za javnost zapisala Marjorie in dodala, da je bilo v zadnjem obdobju izrečeno veliko klevet glede njene ekipe in zapisanih lažnih izjav.



Venezuelska zvezdnica je dodala, da je njena največja odgovornost ta trenutek njen sin Matías, za katerega je pripravljena narediti vse, da mu nič ne bo manjkalo.

''Iz vsega srca sem hvaležna za vašo podporo, ne bom zanikala, da so za menoj zelo težki časi," je v izjavi zapisala 36-letna igralka, ki prosi medije za razumevanje in spoštovanje zasebnosti: ''Za menoj so meseci razočaranj in resnice, ki si je nisem niti predstavljala. Kar doživljam kot ženska, kot mati in kot človeško bitje v vseh pogledih, je zelo zapleteno.''