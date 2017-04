'Sva si podobni? Mislim, da'

A post shared by Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) on Apr 26, 2017 at 4:35am PDT

Ludwika Paleta in Ellen Pompeo sta si na prvi pogled zelo podobni. 38-letna mehiška igralka Ludwika je na Instagramu objavila kolaž dveh fotografij, pod katerim je zapisala: ''Mislite, da sva si podobni? Jaz mislim, da sva si. Ellen, ljudje mi vedno govorijo, da sem ti zelo podobna.''



Oboževalci Ludwike so njen kolaž fotografij komentirali, da je fizična podobnost med njima resnično neverjetna in da je Ellen starejša različica Ludwike oziroma da bi lahko bila njena starejša sestra. Namreč Ludwika je stara 38 let, medtem ko jih Ellen šteje 47 let. Nekateri so celo dejali, da bi ju bilo zanimivo videti skupaj na televizijskih zaslonih ali velikem platnu.

Ludwika, ki je že štiri leta srečno poročena z Emilianom Salinasom, je pred dnevi sporočila veselo novico, da je noseča. ''Postala bova starša. Presrečna sva. Takšno veselo novico je težko skrivati dolgo časa. Hvala vsem, ki me spremljate, me podpirate in mi vedno izkazujete svojo ljubezen. Sva v najboljšem življenjskem obdobju. Rada vas imava in se vam zahvaljujeva za vso izkazano naklonjenost.''