Tako se je poslovila od svojih lepih las. Poglejte, kakšna je zdaj

Eiza González, ki jo na POP TV lahko spremljamo v glavni vlogi Nikki v mehiški telenoveli Resnične ljubezni (Amores Verdaderos), je na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti s fotografijo ostriženih las. Zvezdnica je pod njo zapisala: ''Adijo,'' in tako sporočila, da se je poslovila od dolgih las. Razlog njene izrazite spremembe videza in nove barve las, ki jo je zakrivil frizer Buddy Porter, je verjetno nova vloga. Isti dan je zvezdnico na Twitterju začel slediti scenarist in režiser filma Odred odpisanih (Suicide Squad) David Ayer. S tem je samo še podžgal govorice, da bo Eiza naslednja Catwoman.

27-letnica je po poročanju tujih medijev z vlogo v filmu Voznik (Baby Driver) vzbudila zanimanje različnih producentov v Hollywoodu, zaradi česar so nanjo vrgli oko iz podjetja DC Comics.

