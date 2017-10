A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on Oct 16, 2017 at 6:51am PDT

Sebastián Rulli (Foto: AP)

''To ni genetika ali sreča, temveč vztrajnost in disciplina. Ohranjati red v svojem življenju. Odvisno je samo od tebe. Če želiš biti boljši, začni delati. Največje zadovoljstvo v življenju ti da rezultat truda. Ne obupaj! Dovoli si sanjati in naj te nič ne ustavi,'' je pod objavljeno fotografijo, na kateri pozira pred ogledalom, zapisal slavni zvezdnik mehiških telenovel Sebastián Rulli. S svojo objavo, s katero dviguje temperaturo na družbenih omrežjih, je želel sporočiti, da za takšno postavo trdo gara, telovadi in se zdravo prehranjuje.

42-letnik je trenutno pred novim igralskim izzivom. V novi telenoveli Papá A Toda Madre bo njegova televizijska partnerica Maite Perroni, ki si je že več let želela delati s postavnim in simpatičnim Rullijem. Maite bo tokrat igrala vlogo Renée, Sebastian pa bo stopil v čevlje Mauricia.

Rulli, ki ga pri nas na POP TV lahko spremljamo v uspešnici Resnične ljubezni (Amores verdaderos), se bo v telenoveli Papá A Toda Madre moral pokazati tudi v očetovski vlogi. Glede na to, da je v zasebnem življenju oče 7-letnega Santiaga, mu ta izziv ne bo predstavljal večjega zalogaja ali pač?