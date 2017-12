V čipkastem modrčku buri domišljijo

A post shared by Beli (@belindapop) on Dec 2, 2017 at 1:21pm PST

Belinda je nazadnje nastopila v telenoveli pred sedmimi leti, in sicer v Camaleones, kjer je v glavni vlogi nastopila s pevcem in igralcem Alfonsom Herrerom. Z oboževalci na družbenem omrežju redno deli fotografije iz svojega zasebnega življenja. Na Instagramu, kjer ima 5,6 milijona sledilcev, je objavila vročo fotografijo, na kateri nosi čipkast modrček ter prosojno rdeče krilo. Zvezdnica je dobila veliko komentarjev na račun svojega videza in da je videti čudovito.

28-letna zvezdnica, ki smo jo pri nas lahko videli tudi v filmu Obalna straža (Baywatch), je izdala novo pesem z naslovom Déjate Llevar (Prepusti se). Tokrat jo je k sodelovanju povabil 39-letni Španec Juan Magan, pri pesmi pa so sodelovali še kantavtor Manuel Turizo, Dominikanec Snova in nemški didžej B-Cas.

Plesni latino ritmi in nalezljiva melodija kar vabijo na plesišče. Pesem je dobila tudi videospot, ki je v manj kot tednu dni zabeležil šest milijonov ogledov na YouTubu. V videu, ki so ga snemali konec oktobra na Kubi, Belinda razkazuje svoje atribute in zapeljuje žensko. Poglejte si, kako ji je šlo od rok.