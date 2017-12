V zlati zapeljivi obleki kot prava princesa

A post shared by Telemundo (@telemundo) on Dec 5, 2017 at 10:33am PST

Aracely Arambula, ki jo od ponedeljka do petka ob 15.30 na POP TV lahko spremljate v glavni vlogi priljubljene telenovele Gospodarica zlata (La Patrona), se je znašla v malo drugačni vlogi. Tokrat ne bo snemala ljubezenske zgodbe, ampak se bo preizkusila kot voditeljica 1. sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Latino. Omenjeno kuharsko tekmovanje je zelo priljubljeno po svetu, slovenski gledalci pa bodo novo sezono dočakali spomladi.

Telenovelo Gospodarica zlata lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 15.30 na POP TV.

42-letna Aracely, mama dveh sinov Daniela in Miguela, je priznala, da ni ravno vešča s kuhalnico, ampak da obožuje hrano in se je marsikaj pripravljena tudi naučiti. Pravi, da je zelo pomembno kakšno hrano uživamo. sama je zagovornica zdravega načina življenja ter redno obiskuje treninge. Poskrbi tudi, da njena sinova jesta zdravo.

Priljubljena igralka je na slavnostno predstavitev novega kuharskega tekmovanja MasterChef Latino, ki je bila v enem od luksuznih lokalov v Miamiju, prišla v dolgi zlati bleščeči obleki. V njej je poudarila svoje zapeljive obline in bila prava paša za oči. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije primerjav, da je v svečani kreaciji in zaradi oblike pričeske močno spominjala na glavno junakinjo iz pravljice Lepotica in zver. Se strinjate?