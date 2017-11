VIDEO: Vroča Natalia posnela oglas, v katerem nastopa zgoraj brez

A post shared by Las Oreiro Oficial (@lasoreirooficial) on Oct 12, 2016 at 9:15am PDT

Natalia Oreiro se je po rojstvu svojega sina Merlina Atahualpaja, ki je dopolnil že pet let, nekaj časa posvečala predvsem materinstvu. Kljub temu ni nikoli zanemarila svoje kariere, ampak, kot je dejala v enem intervjuju, je imela srečo, da je vedno lahko usklajevala poslovne in starševske obveznosti. Sin Merlin, ki ga ima z Ricardom Mollom, je v njenem življenju prioriteta. ''To leto se želim malo umiriti, ampak je težko, ker delam film, glasbo in oblikujem oblačila. Rada bi bila več s sinom, ker zelo hitro raste ... Naslednje leto bo šel že v šolo! Neverjetno!'' je v nedavnem intervjuju dejala Oreirova.

Urugvajska zvezdnica je pred kratkim posnela zapeljiv in seksi video, s katerim oglašuje novo kolekcijo kavbojk svoje blagovne znamke Las Oreiro. V videu nosi oprijete kavbojke in belo majico, ki ju kasneje tudi odvrže. Med poplesavanjem je pokazala, da je pri 40 letih bolj seksi kot kadar koli prej.

Vroči video si lahko pogledate spodaj.

Pozor: Natalia Oreiro prihaja na POP TV

To nedeljo bomo v studiu POP TV gostili priljubljeno zvezdnico Natalio Oreiro, in sicer jo bo v oddaji Znan obraz ima svoj glas imitirala Nika Zorjan. Če vas zanima, kako se bo odrezala pri petju v španskem jeziku, pa ne zamudite nove oddaje v nedeljo, 5. novembra, ob 20. uri na POP TV.