Zvezdnik po srečanju s štirimesečnim sinom v solzah: Nisem si predstavljal, da bom moral kdaj na sodišče, če bom želel videti sina'

Ljubezenska zgodba med igralcema Marjorie de Sousa in Julianom Gilom je bila videti kot iz pravljice, a na žalost se ni končala s srečnim koncem.

Ko sta lani izvedela, da bosta postala starša, sta veselo novico sporočila na ves glas. A po rojstvu sina Matiasa, ki je na svet prijokal januarja, se je njuna ljubezen ohladila oziroma kot da bi odrezal, so se začele težave. Stvari so jima ušle iz rok in zdaj umazano perilo pereta v javnosti. Izrečeno je bilo veliko stvari, med drugim tudi, da je za njun razhod kriva igralkina mama, a resnico poznajo samo vpleteni.

Julián Gil (Foto: Televisa International)

Marjorie de Sousa in Julián Gil se zadnje tedne vlačita po sodišču in tožarita drug drugega in se vsak po svojih močeh borita za starševske pravice. 46-letni igralec, ki ima že od prej dva otroka, je včeraj po dveh mesecih prvič videl sina. Sodišče mu je v posebnih prostorih dodelilo enourno srečanje z njim pod nadzorom usposobljene osebe. Matiasa je na srečanje pripeljala njegova mama, venezuelska igralka Marjorie, ki je prišla v spremstvu odvetnikov in varnostnikov.

4-mesečni Matias ima težave s kroničnim refluksom (Pri dojenčkih mišica zapiralka med požiralnikom in želodcem še ni v celoti razvita ali pa morda ni dovolj močna. Mleko lahko tako zateka nazaj v grlo in občasno iz ust.).

46-letni očka je srečanje s sinom, ki ga je odredil sodnik, opisal z besedami: '' Bilo je lepo, edinstveno." "Zasul sem ga s poljubi. Zame je bilo srečanje prekratko, ampak sem srečen, ker sem ga lahko videl,'' je za mehiške medije povedal zvezdnik in dodal, ''nisem si predstavljal, da bo kdaj v življenju moral na sodišče, če bom želel videti sina. Vem, da je sodišče, ampak … prostor ni pomemben. Kjer koli mi bodo dovolili, da ga vidim, ga bom videl,'' se je Julián po srečanju s sinom zlomil in potočil solze.

Sodišče še ni reklo zadnje besede, saj sodba še ni izrečena, med drugim se bosta slavna starša s pomočjo odvetnikov morala dogovoriti o preživnini. 37-letna Marjorie je od sinovega očeta med drugim zahtevala toksikološke preiskave, ki bi pokazale, ali je zvezdnik užival droge ali kakršne koli druge substance. Julián je dejal, da je to nesmisel in da mu lahko preiskave takoj opravijo, ker ničesar ne skriva, saj živi zdravo.