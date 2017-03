1. Zakaj stradanje v resnici REDI?

Telo vklopi “varčevalni” sistem

Ko začnemo z nižanjem vnešenih kalorij, telo začenja z varčevanjem in za svoje delovanje začne kuriti manj energije oz manj kalorij.

Telo dobesedno poje mišice

Če človek pokuri približno 2200 kalorij na dan, bo z ekstremnim, zmanjšanim vnosom kalorij, samo 1000 na dan, vsekakor začel z izgubljanjem kilogramov. Vendar v tem primeru ne bo začel izgubljati maščobe, ampak vodo in mišično maso. Se pravi, telo bo kot osnovni vir energije vzelo mišice in ne maščobo.

Izguba vode je v redu, kaj pa izguba mišične mase?

Mišično tkivo porabi približno 50x več kalorij kot maščobno tkivo v mirovanju. Več kot imamo mišic v telesu, še posebej tako imenovanih tankih oz. notranjih mišic (te ki dajejo predvsem obliko, ne velikost), večji je energijski izkoristek telesa oz enostavneje, več kalorij porabimo.

Pri hujšanju v nobenem primeru ni dobro izgubljati mišične mase, ker to enostavno pomeni, da si znižujemo porabo kalorij v mirovanju.



Nevarnosti hujšanja z vnosom pod 1000 kcal/dan

Z drastičnim znižanjem kalorij bomo dosegli tudi zmanjšan dnevni vnos pomembnih hranil, katere telo vsekakor potrebuje. Zaužili bomo premalo vitaminov, mineralov, vlaknin in fitonutrientov, zato bo počutje na psu. Postali bomo utrujeni, brezvoljni in predvsem neznansko lačni. Takšno počutje in volja nimata prihodnosti, ker sta enostavno nerealna za človeka v 21.stoletju, da bi pri temu tempu vztrajal.

Kaj se zgodi, ko začnemo ponovno jesti več?

Iz vaše dolgotrajne lakote boste verjetno v prvih dneh prešli na prenajedanje. To je dejstvo, saj v obdobju diete človek ne pozabi vseh občutkov in uživanja kakršnega je imel ob hranjenju pred dieto. Tudi če do tega ne bo prišlo boste začeli v telo vnašati večje količine hrane, četudi manjše kot pred dieto.

Yo-Yo Efekt

Ker smo pokurili del mišic in znižali svoj bazalni metabolizem, smo uspešno znižali tudi porabo kalorij med sedenjem in spanjem. V času restrikcije hrane smo telo tudi prisilili, da postane “varčno” in smo tudi na ta način še bolj znižali porabo kalorij v mirovanju. Prišli smo na kar dobro pot, da tudi z izboljšanim starim prehranjevanjem ne samo da dobimo stare kilograme nazaj, ampak da pridelamo tudi kakšnega novega.

Dieta pod 1000kcal le za ljudi z resnimi zdravstvenimi težavami

Kot vse pa ima tudi tako nizkokalorična dieta svoje prednosti. Za bolnike, ki so pretežki in iz zdravstvenih razlogov (recimo pred operacijo) potrebujejo hitro izgubo kilogramov, zdravniki svetujejo takšen režim prehranjevanja.

