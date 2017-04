20-letna Madonnina hčerka Lourdes smuknila v roza bikini

Lourdes Leon je stara 20 let in je tako kot večina današnje (predvsem zvezdniške) mladine precej potetovirana. Na roki ima črko R, kar naj bi bilo njeno posvetilo bratu Roccu, ima tudi tetovažo posvečeno posvojenki Mercy, poleg še nekaj drugih pa ima tudi novo tetovažo, črko W, ki jo ima na notranji strani levega stegna, za katero pa (še) ni znano, komu je namenjena.



Mladenka je tokrat v roza bikiniju in roza očalih uživala na plažah Miamija, ob njej pa je bila tudi 53-letna mamina kolegica Ingrid Casares, ki je pet let mlajša od Madonne, se je pa kaki dve desetletji nazaj menda z njo družila tudi intimneje. Očitno sta ostali prijateljici, saj ji zvezdnica zaupa svoje otroke.



Lourdes je imela s seboj tudi prijatelja, rolkarja, s katerim so jo prvič skupaj videli lanskega novembra. Nekateri pa so ob pogledu na njene fotografije ugotovili tudi dejstvo, da se mladenka ne brije pod pazduhami, kar je, podobno kot njena mama, že nekajkrat javno pokazala in se s tem "pobahala" na svojem Instagramu ...