2pac je razmerje z Madonno prekinil, ker je belopolta

Pop kraljica Madonna je leta 2015 razkrila, da je nekaj časa hodila tudi s kontroverznim raperjem 2pacom Shakurjem. Zdaj pa se je v enem od njegovih zaporniških pisem razkrilo, kaj je bil eden od razlogov, da sta šla narazen. Raper je v pismu obžaloval dejstvo, da sta se razšla in priznal, da je "čakal precej časa, saj ni našel odgovorov", hkrati pa ni želel "puščati neodgovorjenih vprašanj".

"Če bi tebe videli s temnopoltim moškim, to ne bi ogrozilo tvoje kariere, najbrž bi vse skupaj naredilo še bolj odprto in vznemirjujoče. A zame in moje pretekle percepcije, gelde na moj imidž, bi najbrž razočaral polovico ljudi, ki so me naredili za kar sem mislil, da sem. Nikoli te nisem hotel prizadeti. Moram se ti opravičiti, ker kot si rekla, nisem bil tak prijatelj kot vem, da sem lahko," je razložil v enem delu pisma, v katerem se ji je sicer kar nekajkrat opravičil.

Menda ga je ujezilo, ker je Madonna v enem od intervjujev dejala, da bi rada "rehabilitirala vse raperje in košarkarje", saj ji je očital, da je ni videl z nikomer, razen z njim. "V tem času sem zrasel duhovno in duševno. Ni več pomembno, kako me kdo jemlje, a moraš razumeti mojo prejšnjo pozicijo, ko sem bil mlad moški z malo izkušnjami ob boku ekstremno slavnega seks simbola," je zapisal.

Proti koncu pisma je 2pac Madonno prosil, če sta lahko prijatelja, da bi bil vesel njenega obiska in ji dal nekaj nasvetov. "Bodi, pazljiva, Madonna, niso vsi vredni zaupanja in časti, saj mnogim od njih srca krvavijo od zavisti in zlobe. Taki ne bi oklevali da ti škodijo! Mojih šest metkov je dober dokaz za to!" Po svoje pa zdaj vse skupaj zveni ironično, saj je bil raper dobro leto kasneje že mrtev, saj so ga ustrelili v Las Vegasu.

Celotno 2pacovo pismo bo konec julija naprodaj na spletni dražbi Gotta Have Rock and Roll, začetni znesek pa bo sto tisoč ameriških tisočakov (dobrih 88 tisoč evrov).