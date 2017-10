43-letna Tyra objavila fotografije brez kančka ličil: Ta poseben filter se imenuje norost

A post shared by Tyra Banks (@tyrabanks) on Oct 18, 2017 at 8:17pm PDT

Tyra Banks, ki velja za eno izmed najlepših in najvplivnejših žensk v modnem svetu, je objavila nekaj fotografij, na katerih pozira brez kančka ličil. Pod serijo selfijev, ki jih je posnela, je jedrnato zapisala: ''Jaz.''

Nato je objavila še serijo fotografij, na katerih se spakuje in zganja norčije s svojo najboljšo prijateljico. Ob tem pa zapisala: ''Ta poseben filter se imenuje norost. To je filter oziroma zabavni čas, ko ga preživljaš s svojo najboljšo prijateljico. No, pravzaprav ni filtra. Je samo stara, dobra, malce nora zabava s prijateljico. Prelistaj in okusi odličnost.''

Pod njeno objavo se je vsulo, kar nekaj komentarjev. Nekateri so zapisali, da občudujejo njeno samozavest in je tudi brez ličil prava lepotica.

Naj spomnimo, da je na začetku meseca v javnost prišla novica, da se je Tyra po petih letih razšla s fotografom Erikom Also, s katerim imata sinčka Yorka. Zvezo sta končala sporazumno in prijateljsko, v takšnem duhu pa bosta še naprej skupaj vzgajala sina, ki sta ga zaradi Tyrine neplodnosti dobila s pomočjo nadomestne matere. Do eno leto starega sina je slavna mamica zelo zaščitniška in ga ne izpostavlja javnosti.