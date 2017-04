VIDEO: 50 Cent udaril preveč razgreto oboževalko

Raperski zvezdnik 50 Cent se je rokoval z oboževalkami v prvi vrsti, ko je ena izmed njih zadevo vzela preveč dobesedno, se ga oklenila in ni želela spustiti. Zato je zamahnil in jo odrinil z drugo roko v njen prsni koš, ko je zgubil ravnotežje in padel z odra.



Člani njegove ekipe so mu takoj priskočili na pomoč, da je spet splezal na oder, nato pa se je želel odkupiti in je "junakinjo" povabil na oder. "Pridi, pridi, povejte ji, naj pride sem," jo je povabil, ona pa je sprejela premirje, splezala na oder, kjer je zaplesala, on pa je rapal naprej.



Curtis Jackson, kot je njegovo pravo ime, še ni komeniral incidenta, ni pa prvič, da je kak raper napadel oboževalko. Afroman je udaril žensko, ki se je povzpela na oder v Misisipiju leta 2015, obsodili pa so ga za napad, da se ji je moral javno opravičiti, s čimer se je izognil zaporu.



Kako je izgledal mini incident s 50 Centom, si oglejte v posnetku!