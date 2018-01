50 Cent pozabil, da ima bitcoine, ki so zdaj vredni več milijonov

Kakšen izraz narediš, ko ugotoviš, da si med bitcoin milijonarji? Najbrž takšen. (Foto: AP)

Kakšen občutek je moral navdajati 50 Centa, ki se je na vsem lepem spomnil, da je pred leti dobil nekaj bitcoinov in ugotovil, da so zdaj vredni šest milijonov evrov!

Na vsem lepem je odkril, da je med tistimi, ki so zaradi bitcoinov postali milijonarji, čeprav mu denarja ravno ne primanjkuje in mu je teh osem milijonov približno tako, kot bi kdo izmed nas našel par sto evrov.

Leta 2014 je namreč izdal album Animal Ambition in postal prvi glasbenik, ki je bil za to plačan v kriptovaluti.

Takrat je prejel več kot 700 bitcoinov, nato pa na to povsem pozabil. Trenutno to znaša okoli šest milijonov evrov, a se to lahko zelo hitro spremeni. Leta 2014 je bil en bitcoin vreden okoli 530 evrov, ta četrtek pa skoraj 9000 evrov.

"Ni slabo za mulca z južne strani. Zelo sem ponosen nase," je 50 Cent (s pravim imenom Curtis Jackson) zapisal na Instagramu, ko je potrdil novico.

Objavil je tudi fotografijo, na kateri je obdan z bitcoini, in pripisal: "Bi kdo kak kovanec? Haha! Vem, da vam je ob tem kar slabo, ampak oprostite mi, grem po torbo," je dodal.