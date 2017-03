69-letni Ronnie Wood: Crkljanje dvojčic je moja ideja nebes

Water babies �de0d�de0e�df7c�df7c�df1e A post shared by Ronnie Wood (@ronniewood) on Sep 25, 2016 at 6:41am PDT

"Vsakič, ko sem z njo in dekletoma, je zame to najboljše, kar obstaja. Ko prideta k nama v posteljo in se vsi skušaj crkljamo, je to zame čudovito - moja ideja nebes. Je nekaj posebnega. Tako sta pridni in luštkani. Sem srečen človek," je za revijo Hello! povedal rocker Ronnie Wood, ki bo 1. junija praznoval 70 let.



Wood je zdaj manj na turnejah, očitno pa zelo uživa v očetovstvu, saj je lahko več z otroki, hkrati pa redno objavlja fotografije na družbenih omrežjih. Družina živi mirno življenje v britanskem Hertfordshiru.

A post shared by Ronnie Wood (@ronniewood) on Feb 14, 2017 at 3:15pm PST

"Kot dvojčici vidita Ronnieja, sta zelo navdušeni. Vidi se jima na obrazih: jej, to si ti! Super je," je povedalaPar se je poročil decembra leta 2012, gledališka producentka pa je dvojčici rodila lanskega maja. Wood ima sicer štiri odrasle otrokein posvojenega sina