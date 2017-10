74-letni Jagger ljubi 52 let mlajšo producentko?

74-letni Mick Jagger je sprožil govorice, da hodi z 22-letno filmsko producentko Noor Alfallah, saj so ju opazili na nekaj zmenkih v Parizu. Najprej so ju videli sredi oktobra, ona pa je bila tudi na njihovem pariškem koncertu v U Areni. Po koncertu naj bi šla še na tri zmenke.

Mick ima po Aniti Pallenberg, Marianne Faithfull, Jerry Hall, Angelini Jolie, Carli Bruni in še vrsti drugih očitno še vedno šarm, ki pri ženskah deluje. "Vseeno pa je presenetljivo, da bi nekdo tako mlad in lep prišel v Pariz, da bi bil z njim. Oba sta samska in se očitno skupaj dobro zabavata," so za britanski The Sun izjavili viri.

"Mick ne kaže, da bi ga kljub letom kaj ustavilo. Ves čas se mu je smejalo z iskricami v očeh vred. Noor je zelo samozavestna in izobražena, zato mu lahko parira," še dodajajo viri.

Novica je prišla na dan deset mesecev potem, ko se je Jaggerju rodil osmi otrok, in sicer mu je ameriška balerina Melanie Hamrick decembra lani rodila sina, ki sta ga poimenovala Deveraux Octavian Basil Jagger. Pred tem je hodil z modno kreatorko L'Wren Scott, in sicer med letoma 2001 in 2014, ko je naredila samomor.