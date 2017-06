'Ali obstaja kakšna fotografija, kjer nisi videti mačo?'

Leta 1982 je v kinematografe prišel akcijski film Rocky 3, v katerem je zaigral Sylvester Stallone, istega leta se je vrtel tudi fantazijski film Conan the Barbarian, v katerem je slovel Arnold Schwarzenegger. Potem sta prišla Terminator in Rambo in oba igralca sta tekmovala, kdo je večji 'car'.

"Kar dvajset let sva se gledala postrani ..." je priznal Stallone v nekem intervjuju. "Nato pa sva začela drug drugega spoštovati, mogoče naju je ta tekmovalnost pripeljala do tega, kjer sva zdaj ..." Tako sta čez leta postala prijatelja, ki sta skupaj stopila tudi na filmsko platno.

Stallone je tako na svojem Facebookovem profilu objavil simpatično fotografijo sebe in Arnolda, ki v rokah drži aligatorja, in oboževalci so navdušeni nad njima. "Ali obstaja kakšna fotografija, na kateri nisi videti mačo?" je napisal neki oboževalec, medtem ko je drugi komentiral, kako 'kul' sta oba. "Mogoče si frajer, ampak nikoli ne boš tak frajer, kot je Sylvester Stallone, stoječ zraven 'kul' Arnolda Schwarzeneggerja, ki nosi kavbojski klobuk in kadi cigaro, medtem ko v rokah drži aligatorja 'kul'."